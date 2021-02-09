مستشار الكاظمي: الانتخابات يُديرها العراقيون فقط

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة لن تتدخل في العملية الانتخابية، والعراقيون هم من يديرون الانتخابات في جميع مراحلها.وأضاف عبدالحسين الهنداوي، وفق لوكالة الأنباء العراقية، إن دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس لإشراف.يشار إلى أنه في يناير الماضي، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إرسال طلب إلى مجلس الأمن بشأن الرقابة الانتخابية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن حسين التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن هوث، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي في العراق، وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة، وفق ما نقلته "واع".