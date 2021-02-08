حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 8 فبراير 2021

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو

الحوت



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