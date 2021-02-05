أردوغان: أحداث جامعة بوغازيتشي هدفها إسقاطي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأحداث في جامعة بوغازيتشي لا علاقة لها بالطلاب، متهما المعارضة التركية بأنها تقف وراء تلك الاحتجاجات والغرض منها المطالبة باستقالته شخصيًا.وقال أردوغان اليوم، عقب أداءه صلاة الجمعة في إسطنبول "الأحداث لا علاقة لها بالطلاب، المعارضة هي من تقود الطريق في أحداث بوغازيتشي، وهى من اتخذت زمام المبادرة لإثارة الاحتجاجات، وهناك أساتذة بالجامعات لا يقبلون بما يحدث".وحول الدعوات المطالبة مليح بولو بالاستقالة من منصبه رد الرئيس التركي "إذا تمكنوا من ذلك، فيسطالبون باستقالة رئيس الدولة أيضا".وأضاف أردوغان أنه عين مليح بولو عضو حزب العدالة والتنمية، من بين 9 مرشحين، نظرا لخبرته في إدارة الجامعات، فقد كان رئيسا لجامعتين مختلفتين من قبل، على حد قوله، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".وتشهد تركيا احتجاجات واسعة على تعيين أردوغان وصي مقربا من حزبه وصيا على جامعة البوسفور في إسطنبول، ورفض طلاب واساتذة الجامعة القرار، فيما ردت الشرطة بالاعتداء بالضرب والسحل واعتقال العشرات سواء من طلاب الجامعة أو المتضامنين معهم.