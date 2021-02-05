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محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 5-2-2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:31 ص
القطارات
القطارات
الدستور
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ينتظر الكثير من المواطنين توقيتات القطارات المختلفة التي تنتقل من محافظة إلى أخرى، والتي تنقل يوميا ما لا يقل عن أكثر من 32 ألف مواطن، وفقا للرحلات المعلنة، حسبما أعلنته هيئة السكة الحديد.

مواعيد القطارات اليوم

ننشر لكم في "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الجمعة 5-2-2021

* القطارات المميزة


- قطار رقم 667
يقوم الساعة 5:05 ص من القاهرة، ويصل 8:30 ص إيتاي البارود.

- قطار رقم 669 إكسبريس
يقوم الساعة 7:10 من القاهرة، ويصل إيتاي البارود 9:45 ص.

قطار رقم 671
يقوم الساعة 7:30 ص من القاهرة، ويصل إيتاي البارود 11:00 ص.

- قطار رقم 673
يقوم من القاهرة الساعة 9:00 ص، ويصل إيتاي البارود 12:30 م.

- قطار رقم 661
يقوم من محطة وردان الساعة 3:45 ص، ويصل إيتاي البارود الساعة 5:45 ص.

- قطار رقم 663
يقوم الساعة 3:40 ص، من القاهرة، ويصل إيتاي البارود الساعة 6:45ص.

- قطار رقم 665
يقوم الساعة 4:30 من القاهرة، ويصل الساعة 8:00 ص إيتاي البارود.

مواعيد قطارات الصعيد


- قطار رقم 158 مميز
موعد القيام من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 9:30 م.

- قطار رقم 1110 مميز
يقوم من القاهرة الساعة 3:40 م ويصل الواسطى الساعة:5:20 م.

- قطار رقم 970 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 2:00 م من القاهرة ويصل سوهاج الساعة 10:00م.

* قطارات الإسكندرية

- قطار رقم 818
ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55.

- قطار رقم 2
تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.

- قطار رقم 588
وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنتهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

- قطار رقم 8
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل القاهرة الساعة 9.15 الصبح.

- قطار رقم 158
وتطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.15 صباحًا، ويصل رمسيس الساعة 10.20 الصبح.

- قطار رقم 802
ينطلق من القاهرة فى الساعة 7.25 من الإسكندرية، وتنتهي رحلته عند محطة دمنهور فى الساعة 8.45 الصبح.

- قطار رقم 1202
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55

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