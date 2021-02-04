رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك
الخميس 04/فبراير/2021 - 02:30 م
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث على محركات الانترنت "جوجل" من قبل المواطنين الباحثين عن رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك، وعن شروط حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن كافة السبل والدعم لذوي الإحتياجات الخاصة، حيث سنت لهم قوانين جديدة، لدمجهم مع المجتمع وتعزيز شعورهم بأنهم أشخاص مُهمين في الدولة.
ويعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك، وفقًا لوزارة الصحة والإسكان، ولقرارات الحكومة المصرية.
قامت المجالس الطبية المتخصصة، بتدشين موقع إلكتروني جديد لتقديم طلبات حصول ذوي الإعاقة على سيارة المعفاة من الجمارك والرابط من هنا.
وأطلقت الحكومة المصرية رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك إلكترونيًا، للتسهيل على المواطنين، وخوفًا على صحتهم ولتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
1 - ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.
2 - أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.
3 - ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc.
4 - يجب أن تكون السيارة المسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
5 - إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
6 - يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.
7 - اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة السيارة، والذي سيتم طرحها من خلال القومسيون الطبي.
8 - الحصول على تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص المعاق ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.
9 - الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكورًا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة إحتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.
ويعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك، وفقًا لوزارة الصحة والإسكان، ولقرارات الحكومة المصرية.
رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك
قامت المجالس الطبية المتخصصة، بتدشين موقع إلكتروني جديد لتقديم طلبات حصول ذوي الإعاقة على سيارة المعفاة من الجمارك والرابط من هنا.
وأطلقت الحكومة المصرية رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك إلكترونيًا، للتسهيل على المواطنين، وخوفًا على صحتهم ولتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
شروط حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك
1 - ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.
2 - أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.
3 - ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc.
4 - يجب أن تكون السيارة المسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
5 - إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
6 - يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.
7 - اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة السيارة، والذي سيتم طرحها من خلال القومسيون الطبي.
8 - الحصول على تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص المعاق ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.
9 - الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكورًا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة إحتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.
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