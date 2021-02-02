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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:49 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن يوم الجمعة الموافق 5 فبراير ستحتفل مطرانية طنطا وتوابعها بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل في مدينة طنطا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صلاة السَحَر الساعة 9 صباحًا والقداس الإلهي الساعة 10 صباحًا، بينما العنوان هو شارع القنطرة خلف مجلس المدينة.

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