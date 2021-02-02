الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن يوم الجمعة الموافق 5 فبراير ستحتفل مطرانية طنطا وتوابعها بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل في مدينة طنطا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صلاة السَحَر الساعة 9 صباحًا والقداس الإلهي الساعة 10 صباحًا، بينما العنوان هو شارع القنطرة خلف مجلس المدينة.