الصحة: حملات التوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خفضت إصابات كورونا

عرضت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف فيروس كورونا المستجد في مصر، مستعرضة المعدلات الأسبوعية للإصابات والوفيات، وتوزيع الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد.ولفتت الوزيرة إلى أن حملات التثقيف الصحي والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي في مقار العمل والأماكن العامة، كان لها أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابات بالفيروس، بين الفئات التي تتحرك يوميًا خارج المنزل مقارنة بالوضع خلال الموجة الأولى، بما إنعكس على الحفاظ على المؤشر الإقتصادي والقوى البشرية.