معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

صرح الدكتور سامي عبد الرحمن، عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، أن المعهد نجح خلال عام 2020، في استقبال نحو 68 ألف مريض بمختلف الأقسام.وأوضح عميد المعهد، أن عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية، بلغ أكثر من 50000 ألف تقريبا بواقع 3743 حالة بعيادة الجراحة (1)، و6415 حالة بعيادة طب الأورام (6)، و5377 حالة بعيادة طب الأورام (7)، و7511 حالة بعيادة طب الأورام (8)، و5509 حالة بعيادة متابعة طب الأورام، و2863 حالة بعيادة الحالات الجديدة (1)، و5784 حالة بعيادة الأطفال.وتابع و6106 حالة بعيادة الآلام المزمنة، و2261 حالة بعيادة الإشعاعي، و81 حالة بعيادة المسالك البولية، و581 حالة بعيادة مبادرة سرطان الثدي، و398 حالة بعيادة الفتحات الصناعية، و421 حالة بعيادة الطب النووي، و44 حالة بعيادة زرع النخاع، و2925 حالة بعيادة النوبتجية المسائية، واستقبال 1416 حالة باطنة حريم، 1458 حالة باطنة رجال.وأضاف أنه تم أيضًا استقبال 32 حالة طوارئ باطنة حريم، و41 حالة طوارئ باطنة رجال، و1944 حالة أطفال، و66 حالة طوارئ أطفال، و181 حالة إشعاعي حريم، و162 حالة إشعاعي رجال، و4 حالات طوارئ إشعاعي حريم، و11 حالة طوارئ إشعاعي رجال، و360 حالة جراحة رجال،و652 حالة جراحة حريم، و12 حالة طوارئ جراحة حريم، وغيرها.