غدًا.. كنائس القاهرة والإسكندرية تستأنف القداسات الإلهية

تبدأ كنائس القاهرة والإسكندرية؛ غدًا الأحد، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأعادت كنائس القاهرة والإسكندرية، فتح الحجز المسبق للأفراد لحضور القداسات الإلهية، بحيث أن تكون بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة، وواقع فردًا في كل دكه وفقا لقرار البابا تواضروس الثاني.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قرارا بشأن عودة فتح الكنائس بايبارشيتي القاهرة والإسكندرية.وقال البابا تواضروس الثاني، في بيانه: بخصوص صلوات القداسات والخدمات الكنسية بكنائس القاهرة والإسكندرية، تقرر أنه اعتبارًا من اليوم الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١ تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد في كل دكة ويمكن إقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع، مشددا على أن أي كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية التي سبق إعلانها أو تظهر فيها حالات إصابة يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها، وتعلق الصلاة بها لمدة ١٥ يومًا.وتابع البابا في بيانه الذي أصدره في وقت سابق استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات، بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد في كل دكة.وأضاف أنه سيستمر تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت؛ واستئناف الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الالكتروني.وأوضح أنه بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية، يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.