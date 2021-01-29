حسم مصير تنقلات المعلمين خلال العام الحالى بتوجيهات التنظيم والإدارة

بدأت مديريات التربية والتعليم تنفيذ تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن القواعد التنفيذية الخاصة بقرار استمرار الندب بعد العام الرابع، والتي شملت ما يلي:استمرار تمديد الندب بعد العام الرابع مشروط باتخاذ إجراءات النقل وبالتالي يقوم الموظف المنتدب بتقديم طلب النقل إلى الجهة المنتدب منها أولًا "الجهة الأصلية"وفي حالة الموافقة يمتنع على الجهة المنتدب إليها إصدار قرار بإلغاء ندبه.يتم ارفاق صورة من الموافقة على النقل إلى الجهة المنتدب إليها مع طلب تمديد الندب لحين استكمال إجراءات النقل قبل شهرين على الأقل من نهاية العام الرابع فى 30 6 2021.يمتنع على الجهة المنتدب إليها الموظف إخلاء طرفه إلا فى حالة عدم موافقة الجهة المنتدب منها على نقله وطلبت إخلاء طرفه فور إنتهاء العام الرابع للندب.فى حالة رفض الجهة الأصلية اتخاذ اجراءات نقل الموظف ولم تمانع فى إعارته يحق للموظف المنتهي ندبه التقدم لإعارة داخلية لنفس الجهة التي كان منتدب إليها مع قبول شروط الإعارة قبل نهاية العام الرابع للندب.سيتم مخاطبة المديريات الأخرى والإدارات التابعة لإخلاء طرف المنتدبين الذين تقاعسوا عن تنفيذ أي مما سبق عقب نهاية العام الرابع في 30 6 2021.