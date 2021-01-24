محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية المسعودي ومشروع إنشاء كوبري الكيلو 149 على ترعة نجع حمادي بمركز أبوتيج وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وبعض مسئولي الشركات المنفذة.حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية المسعودي واستمع من المهندسين المشرفين على المشروع لمعدلات التنفيذ والأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع والتي تتمثل في محطة رفع وحدة معالجة لمياه الصرف الصحي وشدد المحافظ على سرعة نهو الأعمال بالمشروع وفقًا للخطة الزمنية بالإضافة إلى التأكيد على مراعاة المعايير والضوابط القياسية في التنفيذ.كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبري "كيلو 149" على ترعة نجع حمادي الغربية والذي يجري انشاؤه بتكلفة 18 مليون جنيه بحمولة 70 طن واستمع إلى شرح لمراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ فضلًا عن أهمية الكوبري الذي يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي كما تابع أعمال تبطين وتدبيش جانبي الطريق على ترعة نجع حمادي واستكمال أعمال الرصف للطريق.وأصدر محافظ أسيوط، تعليماته لرئيس المركز بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرى ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادة حياة كريمة وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى.