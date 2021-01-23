رابط موقع التربية العسكرية جامعة القاهرة

الاوراق المطلوبة للتقديم في التربية العسكرية.



2- صورة بطاقة الرقم القومى



3- صورة كارنيه 2020-2019 أو اثبات قيد أو إذن دفع



4- عدد 2 صور شخصية 4×6.



5- حضور الطالب لاستلام اخلاء الطرف استمارة النجاح بشخصه ( طلبة الفرقة النهائية فقط ) ولن يقبل أى أعذار لعدم الحضور.

تعليمات الدخول على اختبار مادة التربية العسكرية. - متابعة الموقع الإلكترونى (الصفحة الشخصية البروفايل ) لكل طالب لمعرفة (لينك رابط موقع الامتحان- اسم المستخدم - كلمة المرور - توقيت الامتحان ) لكل طالب مسجل بالدورات.



- لكل طالب محاولة واحدة فقط للدخول الى موقع الامتحان والاجابة على الاسئلة ولا يسمح له بالإعادة مرة أخرى.



- مدة الاجابة على الأسئلة ساعة واحدة.



- الدخول الى موقع الامتحان تكون من اجهزة الحاسب الالى فقط وليس من خلال التليفون المحمول أو التابليت ( لضمان ظهور جميع المعلومات كاملة ).



- فى حالة تعذر الامتحان اون لاين فى التاريخ المحدد للامتحان يتم التوجه الى ادارة التربية العسكرية فى مدة اقصاها 5 يوم من تاريخ الامتحان.



- يلزم للنجاح بدورة التربية العسكرية النجاح في كل من ( البحث - إختبار نهاية الدورة ).



- يتم تسليم البحث فى التوقيت المعلن من خلال التعليمات وفى حالة عدم التسليم فى التوقيت المعلن سيتم اعتبار الطالب راسبا فى البحث حتى لو تم تسليم البحث بعد التوقيت المعلن بالتعليمات.