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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط موقع التربية العسكرية جامعة القاهرة

السبت 23/يناير/2021 - 01:40 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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بدأت جامعة القاهرة اليوم السبت 23 يناير 2021، في فتح التسجيل بالدورات التدريبية لمادة التربية العسكرية للذكور، ويبحث الطلاب في الوقت الحالي عن رابط موقع التربية العسكرية جامعة القاهرة، للتقديم فيه.

ويوفر "الدستور" لقراءه رابط موقع التربية العسكرية جامعة القاهرة وكذلك الأوراق والشروط، حتى يتثمنى لهم التقديم في التربية العسكرية هذه الدورة.

رابط موقع التربية العسكرية جامعة القاهرة

تتعاون القوات المسلحة مع العديد من الجامعات المصرية وعلى رأسها جامعة القاهرة، وذلك للتوعية المستمرة للشباب بالدور الوطنى الفعال والجهد الذي يبذله أفراد القوات المسلحة للدفاع عن تراب الوطن.

ويقوم الطالب بالتسجيل إلكترونيا عبر رابط موقع التربية العسكرية جامعة القاهرة وتحميل استمارة التسجيل وملء الاستمارة بالبيانات الناقصة "من هنا

ويقوم الطالب بالتوجه إلى إدارة التربية العسكرية بالمدينة الجامعية لعمل اخلاء الطرف واستلام استمارة النجاح بعد اجتياز الدورة بنجاح ( طلبة الفرقة النهائية).

الاوراق المطلوبة للتقديم في التربية العسكرية.

1- استمارة التسجيل بعد استكمال البيانات الناقصة.

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- صورة كارنيه 2020-2019 أو اثبات قيد أو إذن دفع

4- عدد 2 صور شخصية 4×6.

5- حضور الطالب لاستلام اخلاء الطرف استمارة النجاح بشخصه ( طلبة الفرقة النهائية فقط ) ولن يقبل أى أعذار لعدم الحضور.

تعليمات الدخول على اختبار مادة التربية العسكرية.

- متابعة الموقع الإلكترونى (الصفحة الشخصية البروفايل ) لكل طالب لمعرفة (لينك رابط موقع الامتحان- اسم المستخدم - كلمة المرور - توقيت الامتحان ) لكل طالب مسجل بالدورات.

- لكل طالب محاولة واحدة فقط للدخول الى موقع الامتحان والاجابة على الاسئلة ولا يسمح له بالإعادة مرة أخرى.

- مدة الاجابة على الأسئلة ساعة واحدة.

- الدخول الى موقع الامتحان تكون من اجهزة الحاسب الالى فقط وليس من خلال التليفون المحمول أو التابليت ( لضمان ظهور جميع المعلومات كاملة ).

- فى حالة تعذر الامتحان اون لاين فى التاريخ المحدد للامتحان يتم التوجه الى ادارة التربية العسكرية فى مدة اقصاها 5 يوم من تاريخ الامتحان.

- يلزم للنجاح بدورة التربية العسكرية النجاح في كل من ( البحث - إختبار نهاية الدورة ).

- يتم تسليم البحث فى التوقيت المعلن من خلال التعليمات وفى حالة عدم التسليم فى التوقيت المعلن سيتم اعتبار الطالب راسبا فى البحث حتى لو تم تسليم البحث بعد التوقيت المعلن بالتعليمات.

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