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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة»: 50% انخفاضًا في إصابات كورونا بمصر عن شهر ديسمبر

الخميس 21/يناير/2021 - 10:57 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا خلال آخر 3 أسابيع في أعداد إصابات وباء كورونا، فخلال شهر انخفضت الإصابات 50%، حتى حالات العزل المنزلى تراجعت فدائمًا لدينا ترقب وحذر ومتى نفتح 360 مستشفى، ومتى نعتمد على مستشفيات الصدر والحميات، في الوقت الذي يشهد فيه العالم وبعض الدول المحيطة ارتفاعًا كبيرًا وملحوظًا في الإصابات.

أضافت الوزيرة، في تصريحات متلفزة مع برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن هناك عوامل كثيرة وراء تراجع الإصابات، فمصر لم تنتهج سياسة الإغلاق الكامل، موضحة أنه تم عرض 3 سياسات بمجلس الوزراء كسياسة الانفتاح الكامل، وهناك دول انتهجته، ودول قليلة ومنها مصر واليابان انتهجت سياسة عدم الإغلاق الكامل كتخفيض العمالة وإجازة مبكرة لطلاب المدارس والجامعات، فكل ذلك مع الفتح البسيط ومزاولة الأنشطة يؤدى إلى عدم ارتفاع المؤشر، مع العلم أن الأرقام ليست دقيقة فى العالم كله.

وتابعت هالة زايد "قلت من اليوم الأول لكورونا إن (الوباء يعلن عن نفسه)، فمن غير المنطقى أن نقول إنه ليس هناك حالات إلا المرصودة والمعلنة، فالمعلن 10% من الواقع، فأمريكا قالت إنها تشخص حالة من كل 24، وفرنسا حالة من كل 10 حالات".

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