وزير قطاع الأعمال: نحاول تعويض ما افتقدناه في 20 سنة ماضية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تتولى إدارة استثمارات الدولة والإشراف على الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام.وأضاف «توفيق»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس: أن «وزارة المالية تمتلك الماليات، ونحن مفوضون بالإدارة»، لافتًا إلى أنه يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس جميعها؛ لتحقيق الصالح العام.ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات في ملف المحالج، 1.5 مليار جنيه؛ لإنتاج 4 ملايين قنطار قطن شعر، مؤكدًا: «هدفنا تحقيق التنافسية وعنصر القيمة المضافة بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية».وتابع: «نحاول إصلاح ما افتقدناه خلال الـ20 سنة الماضية، وفقدنا خلال السنوات الماضية مكاننا في الأسواق العالمية»، موضحًا أن إنشاء المحالج وتطويرها يستهدف تحقيق التنافسية والقيمة المضافة.