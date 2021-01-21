أبرز الملفات الداخلية والخارجية التي تنتظر جو بايدن

نشرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أبرز التحديات التي تنتظر الرئيس الأميركي جو بايدن ومهمات استثنائية، لا سيما في الشهور الأولى المليئة بالتحديات والملفات التي لا تقبل التأجيل، سواء الوضع الداخلي المتخم بالأوضاع "غير المسبوقة" وكذا لجهة ملفات خارجية أخرى عاجلة، وتحتل مكانًا ضمن سلم الأولويات.-جائحة كوروناوفي أولى الأزمات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، جائحة كورونا، تلك الأزمة الاستثنائية غير المسبوقة، من ضمن الملفات المطروحة على أجندة أولويات إدارة بايدن، والذي بادر بالإعلان عن حزمة تحفيز مالية لدعم الشركات والأفراد، في مواجهة تبعات الجائحة، وفي ظل السعي لضمان وصول اللقاحات للشعب الأميركي بشكل كامل.-الاقتصادويأتي ذلك مع ملف لا يقبل التأجيل، وهو معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة على الاقتصاد الأميركي وتبني خطط معالجة الأزمة الاقتصادية من جراء تفشي الفيروس.-الانقسام الداخلي- كما يأتي ملف إنهاء الانقسام الداخلي غير المسبوق الذي شهده المجتمع الأميركي أخيرًا، والذي عبرت عنه صراحة أحداث اقتحام الكونغرس الأخيرة، كأحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الأميركية الجديدة على الصعيد الداخلي المتأزم بملفات عديدة تنتظر الحسم ولا تقبل التأجيل.ويتزامن ذلك أيضًا مع جملة من التحديات الخارجية التي تنتظر إدارة بايدن منها ملفات الشرق الأوسط، وكذا العلاقة مع الحلفاء الأوربيين ومع روسيا والصين.أما على صعيد الملفات الخارجية العاجلة، ففي عدة ملفات تحظى بمكان الأولوية، منها الملف النووي وموقف الإدارة الأميركية الجديدة منه، وكذا ملف علاقة الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوربيين وحلف الناتو بعدما تسبب ترامب في عدة مشكلات مع الدول الأوربية، فضلًا عن ملف العلاقة مع روسيا بشكل خاص.وتضاف إلى تلك الملفات مسألة "الأوضاع في الشرق الأوسط" وبشكل خاص في 3 دول اليمن وسوريا وليبيا.