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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الآكشن يجمع بين أحمد محمود عبدالله ومحمد إمام فى «النمر»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:10 م
محمد إمام
محمد إمام
منار إبراهيم
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يصور الفنان محمد إمام مشاهد مسلسله الجديد «النمر» بشكل يومي للحاق بموسم رمضان المقبل.

وعلم «الدستور» من مصدر داخل فريق العمل، أن أسرة المسلسل بدأت بالمشاهد الصعبة والآكشن داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي جمعت بين الفنان محمد إمام، وأحمد محمود عبدالله، ومحمد محمود، وذلك داخل لوكيشن نزلة السمان، وأنهى فريق العمل ما يقرب من أسبوع تصوير من الأحداث.

«النمر» تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة في العمل.

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