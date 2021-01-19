حفل وداع صغير لترامب صباح اليوم الأخير في الحكم

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مخطط وداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض غدا الأربعاء.ومن المقرر أن يغادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، البيت الأبيض صباح غد الأربعاء، حاملًا معه لقب أكثر رئيس إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي.وخلال الساعات القليلة المتبقية من حكمه، تم إخلاء البيت الأبيض من المتعلقات الشخصية للرئيس ترامب وزوجته، كما تم رفع العديد من الصور في الجناح الغربي، ويخطط المسؤولون لإقامة حفل وداع له في «قاعدة أندروز» في ميريلاند عند الساعة الثامنة صباح الأربعاء، قبل أن يتوجه في رحلته الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية إلى فلوريدا.وبعد تصويت مجلس النواب على قرار بعزل الرئيس ترامب واتهامه بتحريض مناصريه على القيام بأعمال شغب واقتحام مبنى الكابيتول ومع تخلي قادة الجمهوريين عنه، فإن سلطة العفو هي المنفذ الأخير في يد ترمب خلال الساعات المقبلة من هذا الاتهام الذي قد يواجهه.