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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الخميس.. مناقشة كتاب «استديو الممثلين» لحسام داغر بمؤسسة «إبداع»

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:10 م
حسام داغر
حسام داغر
إيمان عادل
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تنظم مؤسسة إبداع بالتعاون مع دار كتاب للنشر والتوزيع حفل توقيع كتاب استديو الممثلين مع حسام داغر، وذلك يوم الخميس 28 يناير بمقر مؤسسة إبداع 28 شارع جابر بن حيان، الدقي.

حسام داغر ممثل ومخرج مصري، ولد في السادس والعشرين من إبريل عام 1979م في دولة الكويت انتقل إلى مصر حيث عاش وتربى فيها، وحصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة دفعة 2002 ثم حصل على درجة ( الماجستير في أمراض الدم والمناعة ) من نفس الجامعة وذلك عام 2006.

ثم درس التمثيل في مؤسسة TVI Actor Studio NY في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وقد تخرج فيها في 2009، ويعمل حاليًا مدربًا للتمثيل بجوار عمله كممثل ( منهج ميزنر للتمثيل )، وكانت بداياته في مسرح كلية التجارة - جامعة القاهرة، حيث شارك معهم في العديد من المسرحيات الجامعية وعلى حد قوله: إن مسرح كلية التجارة مدرسة في حد ذاته، حيث تخرج منه الأساتذة ( نجيب الريحاني ) و( فؤاد المهندس ).

ثم شارك في العديد من الأعمال الفنية مثل: راديو ستار، الجراج، على الهواء، كلام في الحب، عصابة الدكتور عمر، العيادة، راجل وست ستات، ثم التحق بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المخرج ( خالد جلال )، وكان من أعضاء الدفعة الثانية ( تمثيل وإخراج ) والتي تخرجت في 2011، وكان مشروع التخرج هو مسرحية ( قهوة سادة ) والتي أثارت جدلًا واسعًا، وقد تم عرضها في أغلب البلاد العربية وحظيت بشهرة واسعة هناك.

واستمر في نجاحاته ومشاركاته في الأعمال السينمائية والتليفزيونية المختلفة والتي كان منها: فيلم أمير البحار، سفاري، مسلسل الجماعة، عايزة أتجوز، ومسلسل مسيو رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة، خرم إبرة، الكبير أوي، ابن حلال وغيرها من الأعمال... وها هو مستمرٌ في إبداعه راغبًا في رضا وسعادة الجماهير فقط..

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