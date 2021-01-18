أعتقال قائد فرقة «Iced Earth» لمشاركته في أعمال الشغب بالكونجرس

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في إنديانابوليس، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال جون شافر، عازف الجيتار وقائد فرقة Iced Earth، لمشاركته في أعمال الشغب خلال اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول" يوم 6 يناير.وأضاف المكتب الفيدرالي، وفقا لوكالة نوفوستي الإخبارية، أنه "تم القبض على جون شافر، على خلفية حادثة 6 يناير في "الكابيتول"، ويواجه ست تهم بينها التورط في أعمال عنف في مبنى "الكابيتول".ويعتقد رجال الأمن، أن" شافر" كان بين مثيري الشغب الذين استخدموا البخاخ "المضاد للدببة"، خلال مهاجمة رجال الشرطة"، وتم التعرف عليه، في صورة جرى التقاطها خلال الشغب في مبنى الكونجرس، وظهر فيها وسط حشد هاجم المبنى.ولاحقا نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، صورة له على ملصق يطلب المساعدة، في التعرف على الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب.