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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الصين تبني مركز عزل كورونا 1500 غرفة فى 5 أيام

السبت 16/يناير/2021 - 09:43 ص
الصين تبني مركز عزل
الصين تبني مركز عزل كورونا
وكالات
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ذكرت السلطات المحلية، اليوم السبت، أن بناء الدفعة الأولى المكونة من 1500 غرفة للملاحظة الطبية المركزة اكتمل خلال خمسة أيام في مدينة بمقاطعة خبي بشمالي الصين.

ويعد المركز، الذي يستخدم أرض مصنع، من بين المرافق المؤقتة مع إجمالي 6500 غرفة والتي خُطط لبنائها بشكل عاجل في ستة مواقع في مدينة نانقونغ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ19).

وتم تجهيز كل غرفة تبلغ مساحتها 18 مترًا مربعًا بسرير وسخان كهربائي ومرحاض ومغسلة، إلى جانب توفير خدمة "الواي فاي".

وبدأ بناء المشروع في 10 يناير بعد الإبلاغ عن مجموعة من حالات كوفيد ـ19 في المدينة، وستكون باقي الغرف جاهزة في غضون أسبوع واحد، وفقًا لمديرية الإعلام المحلية.

ويجري حاليًا بناء مركز مماثل يضم 3000 غرفة في "شيجياتشوانج" حاضرة المقاطعة.

بحلول نهاية يوم الجمعة، كانت هناك 643 حالة إصابة مؤكدة منقولة محليًا وحالتان وافدتان يتم علاجها في مستشفيات في خبي، معظمها في شيجياتشوانغ ونانقونغ وهي مدينة على مستوى المحافظة تابعة لمدينة شينجتاي.

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