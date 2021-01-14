الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة والإسكندرية 18 يناير

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى مصر، ابتداءً برحلاتها إلى القاهرة يوم الإثنين الموافق 18 يناير، وإلى الإسكندرية يوم الإثنين الموافق 25 يناير.وقالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، إنها ستقوم بتسيير رحلة يوميًا إلى القاهرة، ورحلتين أسبوعيًا إلى الإسكندرية.وجاء القرار القطري الأخير بعد إعلان مصر عن رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية، والسماح بعبورها الأجواء المصرية واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية الـ41، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.