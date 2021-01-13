مجلس القضاء الأعلى يوجه مبلغ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمرشوضه، وأعضاء المجلس توجيه مبلغ عشرة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.وجاء في البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى "انطلاقا لما يجيش بصدور جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة والإحساس بمسئوليتهم ورغبتهم الأكيدة في تخفيف الأعباء تجاه وطنهم الغالي مصر الحبيبة وشعب مصر الأبي لتفادي الآثار الناجمة عن فيروس كورونا. وترسيخ روح العطاء في هذا الظرف الدقيق وشعورهم بالمسئولية الإستدعاء مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن وإستنهاض كل المآثر الإنسانية وترجمتها إلى إجراءات حقيقية وتدابير لمواجهة هذه الجائحة".حفظ الله مصر ورئيسها وقضاتها وشعبها الأصيل من كل مكروه وسوء.