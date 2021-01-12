ما هي التزامات «النواب» في مناقشة قرارات رئيس الجمهورية؟

يستعد النواب الجدد لمباشرة مهامهم الرقابية والتشريعية خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من الانتخابات الداخلية، التي تبدأ من اليوم بانتخاب هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس الووكيلين.وفي إطار ذلك، تتناول "الدستور" في تقرير الضوابط القانونية لمناقشة واحدة من أهم القرارات التي تعرض على المجلس، وهي قرارات رئيس الجمهورية.ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات تناول قرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي يلتزم رئيس الجمهورية بإحالتها إلى رئيس النواب، فيما يلزم الأخير بإحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.كما يلتزم رئيس المجلس بعرض المعاهدات المحالة إليه، وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها.وفيما عدا معاهدات الصلح والتحالف، أوحقوق السيادة، يكون للمجلس الحق في الموافقة على المعاهدات المطروحة عليه أو رفضها كلية، حيث لا يجوز لأي عضو التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوصها، كما يحق للمجلس تأجيل نظرها لمدة لا تجاوز 60 يومًا.ويُتخذ قرار المجلس فى المعاهدات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنتها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل، وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.وينطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهم النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.