«Super hero».. تجمع لدمج أبطال الاحتياجات الخاصة في المجتمع

لم تمنعهم الإصابات المختلفة وتصنفيهم كذوي احتياجات خاصة، أن يكونوا أبطالا ويندمجون في العالم من حولهم سواء كان على أرض الواقع أو في العالم الافتراضي، موجهين بذلك رسالة خاصة إلى الجمهور حول ما يملكه ذوو الاحتياجات الخاصة من قدرات ونشر ثقافة التواجد والاندماج داخل العالم الافتراضي، فقرروا إنشاء أول جروب لذوي القدرات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتكون المنصة التي تجمعهم من مختلف أنحاء العالم."Super hero" كان هو اسم المجموعة التي ضمت الأبطال من ذوي القدرات الخاصة، وقرر المسؤولين أن يكون هدف هذا الجروب هو التحفيز للأشخاص ذوي الإعاقة، والتوعية المجتمعية للاندماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب تقديم الدعم للأشخاص حديث الإعاقة والتوجيه الصحيح لممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية بدلًا عن التذمر ورفض المجتمع والخوف الدائم."نشر كل فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة"، هذا هو الهدف الأكبر من الجروب حسبما أوضح محمود حنفي أحد أعضاء الجروب لـ"الدستور"، مشيرًا إلى أن تشجيع كافة الأبطال والمواهب الموجودة لدي الأشخاص ذوي القدرات الخاصة هو حلمهم ليصبح أكبر جروب، يضم ذوي الهمم من مختلف أنحاء العالم عامًة والشرق الأوسط خاصًة.أعضاء الجروب رغبتهم الأولى توضيح أنه لا يوجد اختلاف كبير بين فريق الأسوياء، ويجعلهم يشعرون بأن لهم بصمة فى المجتمع، وأنهم ليس بعالة على أحد، ولا على المجتمع، حيث قال محمود: "أنا حبيت نكون مميزين نعمل جروب يكون زي العائلة يجمع بينا، ونكون سند ودعم لبعض".