22 % زيادة في صادرات مصر لدول الخليج خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لدول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 22.8% خلال عام، لتسجل 4.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 861.6 مليون دولار.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الأسواق العالمية الأعلى استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة2.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قاربت المليار دولار خلال عام واحد فقط.جاء فى مرتبة لاحقة المملكة السعودية التى بلغت الصادرات المصرية إليها 1.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الأشهر نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 100 مليون دولار خلال عام، يليها الكويت بقيمة 194.6 مليون دولار مقابل 232 مليون دولار، وعمان 137.6 مليون دولار مقابل 156.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.