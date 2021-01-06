استدعاء مجري التحريات في ضبط 3 انتحلوا صفة ضباط شرطة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، باستدعاء الضابط مجري التحريات في ضبط 3 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة، لسرقة المواطنين.وتبين من التحقيقات انه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد المواطنين بأنه حال تواجده بالشقة سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، وبصحبته أحد الأشخاص تناهي لسمعهما صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه الباب فوجئ بحارس العقار وبصحبته 3) مجهولين، ادعوا أنهم رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم وبحوزة أحدهم سلاح ناري وآخر بحوزته سلاح أبيض سكين، وتعدوا عليهما بالضرب، وقيدوهما وسرقوا (2 خزينة حديدية بداخلهما مبلغ مالى، عدد من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية، كمية من الأحجار الكريمة والعملات القديمة، ساعة يد وكذا سيارة من أمام العقار محل الواقعة).بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بالمنوفية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهم (عدد 3 سلاح ناري - عدد من الطلقات - طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت المستخدمين في ارتكاب الواقعة).بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لتردد المجني عليه بمحل عمله وعلمه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته بالإكراه وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وأيد باقي المتهمون بما جاء بأقواله واعترفوا بارتكاب الواقعة.وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى السيارة المستولى عليها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وكذا مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، والخزينتين المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.