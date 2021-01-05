إطلاق الحلقة 41 من «Great Joy» لخدمة أقباط المهجر (فيديو)

وتستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا قداس العيد في دير الانبا بيشوي بحضور 20 فردًا فقط، بسبب الاجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم، الـ41 والأحدث من حملة "Great Joy".جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار: "Readings & reflections in the Gospel of our teacher Saint Matthew with H.H. Pope Tawadros II".يشار إلى أن "Great Joy" هي حملة مخصصة لخدمة أقباط المهجر الناطقين باللغة الإنجليزية.