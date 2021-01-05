الصين ترحب ببدء العمل باتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

رحبت الصين، اليوم الثلاثاء، ببدء العمل باتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أوائل الشهر الجاري، معربة عن رغبتها في مواصلة دعم بناء المنطقة، وبحث التعاون الصيني الإفريقي في التجارة الحرة وتوسيع صادرات السلع الإفريقية إلى الصين؛ من أجل تعزيز مستوى التعاون الثنائي ودفع بناء مجمع المصير المشترك الصيني الإفريقي قدما.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح اليوم تعليقا على دخول اتفاق التجارة الحرة بين الصين وموريشيوس حيز النفاذ أول يناير 2021، بالتزامن مع بدء العمل رسميا باتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية- إن منطقة التجارة الحرة بين الصين وموريشيوس هي أول منطقة تجارة حرة أقيمت بين الصين والدول الإفريقية.وأضافت أن ذلك يعكس موقف الصين الثابت المتمثل في تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الصين وإفريقيا، وتعميق الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.