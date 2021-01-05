استئناف نظر إعادة محاكمة 4 متهمين في «فض رابعة» اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، في جلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية -ميدان هشام بركات حاليا-، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.