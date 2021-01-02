«تنسيقية الأحزاب» تنعى وحيد حامد: «أعماله تصدت للأفكار الظلامية»

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الراحل الكبير الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 76 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية قبل أيام.وقالت «التنسيقية» في بيان لها إن الكاتب الراحل كان أحد أعمدة المجتمع المصري، بما قدمه للجمهور من أعمال درامية وسينمائية شكلت وعي الأجيال، وتصدت للأفكار الظلامية لجماعات الإسلام السياسي، وبينت تطرفها وكفرها بالدولة الوطنية.قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خالص التعازي إلى أسرة الكاتب الراحل وتلاميذه ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل الجنة مأواه ومستقره.