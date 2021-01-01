«عزل قلين» يجرى عملية ولادة لسيدة مصابة بكورونا فى كفر الشيخ

تمكن الفريق الطبي بمستشفى عزل قلين بمحافظة كفر الشيخ، من إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في شهرها التاسع، واستقرت حالة الأم والطفل بعد إجراء العملية بنجاح، حسب توجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.وأجرى العملية الفريق الطبى بالمستشفى، المكون من الدكتور خليل منصور، مدير المستشفى، والدكتور عاصم عزب، أخصائي التخدير، والدكتور سيد علوان، أخصائي النساء والتوليد، وفريق التمريض بقسم العمليات.يذكر أن عملية الولادة تلك هي الرابعة بذات المستشفى، وسط إشادات بمجهود الأطباء هناك الذين أجروا جميع العمليات بنجاح بالتنسيق مع مديرية الصحة.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من "كُوفيد-19"، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.