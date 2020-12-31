بث مباشر.. عروض مبهرة أعلى كوبري «تحيا مصر» احتفالا برأس السنة

نقدم لكم بثا مباشرا لاستعدادات حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، للاحتفال برأس السنة.





ويتضمن الاحتفال أكبر عروض ألعاب نارية فى تاريخ مصر من على كوبرى «تحيا مصر».



