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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بث مباشر.. عروض مبهرة أعلى كوبري «تحيا مصر» احتفالا برأس السنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:43 م
عروض مبهرة أعلى كوبري
عروض مبهرة أعلى كوبري «تحيا مصر
الدستور
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نقدم لكم بثا مباشرا لاستعدادات حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، للاحتفال برأس السنة.

ويتضمن  الاحتفال أكبر عروض ألعاب نارية فى تاريخ مصر من على كوبرى «تحيا مصر».

وقررت الشركة المتحدة أن يتم بث موحد ومباشر على قنواتها يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى وتاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر" وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتزامن مع مدن العالم، حيث اشتهرت فى السنوات الماضية، مجموعة من عواصم العالم، بالتحضير لتلك المناسبة، بوجود عد تنازلى على أبرز ملامحها.

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