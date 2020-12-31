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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حياة كريمة» تسدد رسوم التصالح لـ26 حالة في الوادي الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:54 م
مؤسسة حياة كريمة
مؤسسة حياة كريمة
صقر محمد
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أعلنت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الخميس، عن تنفيذ المرحلة الثانية بمبادرة "التصالح حياة" في محافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار دور المؤسسة لرفع الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا، وسداد رسوم التصالح فى مخالفات البناء، لمَن لم يستطيعوا سداد المبالغ المستحقة للدولة.

وأكدت المؤسسة أنها تمكنت من سداد مبلغ جدية التصالح لـ21 حالة مستحقة بمركز باريس بالمحافظة، كما تم دفع الجدية أيضا لخمس حالات بمركز الخارجة ومركز بلاط، كما أكدت "حياة كريمة" استكمال مجهوداتها الفترة المُقبلة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ووزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

ومبادرة "التصالح حياة" قد أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" بهدف تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، ودعمهم لدفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

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