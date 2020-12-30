ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة فاسدة بالشرقية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، تبيع لحوم مجهولة المصدر.و تبين ضبط 3 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس والرائحة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.