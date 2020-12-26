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تقارير ومتابعات

«رقص العكاكيز».. ذوو الهمم صنعوا المعجزات في كرة القدم (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:34 م
فريق المعجزات
فريق المعجزات
احمد التمساح
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"فريق المعجزات".. هكذا أثبت فريق كرة القدم من ذوي الاحتياجات الخاصة أن الإعاقة هي في الفكر والروح وليس في البدن.

سعى فريق المبتورين المكون من 6 لاعبين بساق واحدة وحارس مرمي بيد واحدة، ويتنافسون ضد 7 نظراء لهم، رياضة كرة القدم بساق واحدة غير منتشرة في مصر ولكنها معروفة علي مستوي العالم، حيث بدأت في عام 1984 ويوجد لها اتحاد دولي ينظم لها بطولة كل عام تقريبًا.

يحكي محمد جابر مدافع فريق المعجزات أن كل لاعبي الفريق من ذوي الهمم ومعظمهم تعرضوا لحادث تسبب عنه فقد أحد أطراف الجسد، لافتا إلى أنهم بدأوا رياضة كرة القدم بساق واحدة عام 2017.

وتابع: كانت البداية للاعب محمود عبده وإنشاء أول فريق كرة القدم مبتور الساق في الشرق الأوسط، وبعد ذلك انتشرت تلك اللعبة بعد مباراة مصر والكونغو وسميت بـ"رقص العكاكيز".

وأضاف أن قوانين تلك اللعبة تشترط أن يكون اللاعبين بقدم واحدة أو يد واحدة أو يوجد قصر في أحد القدمين ويشترط أن يكون الحارس مبتور لأحد اليدين، بالإضافة إلى أنه يشترط أيضا عدم وجود تسلل ولذلك يمكن أن يترك حارس المرمي منطقة الجزاء وأيضا التغيرات بين اللاعبين متاحة طوال المباراة ولا يسمح للاعب باستخدام العكاز في الركل.

واختتم جابر إنه يحلم أن يصل عدد الفريق إلى 150 لاعبا وأن يكون هناك دوري لكرة القدم بساق واحدة مثل أكثر من 42 دولة ولأن يكون لنا كأس أمم إفريقيا وأيضا كأس عالم.

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