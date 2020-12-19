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اقتصاد

لأول مرة.. طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية تتخطي المليون

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:04 م
عدادات الكهرباء الكودية
عدادات الكهرباء الكودية
محمود مرعي
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كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تخطي عدد المتقدمين لتحويل الممارسة إلى عدادات كودية حاجز المليون طلب تقديم وتجري الشركات الآن مراجعة تلك الطلبات.

وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أن شركات التوزيع الـ9 التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم منذ منتصف أكتوبر الماضي بعمل المقايسات الخاصة بتركيب العدادت الكودية للمباني المخالفة لقانون البناء بعد استيفائهم للشروط الخاصة بالتركيب.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وجار تفعيل باقي خدمات المنصة والتي تتخطي الـ25 خدمة لم يفعل منها حتى الآن سوى التقديم لتركيب العدادات الكودية فقط.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية ديسمبر 2020.

يأتي هذا في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم، وتماشيًا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر 2020.

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