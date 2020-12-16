«ترامب» يواصل الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني.ويُصر «ترامب» على الطعن، رغم تأكيد المجمع الانتخابي أول أمس، أن جو بايدن هو الفائز بانتخابات نوفمبر، وبالتالي صار الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.وقالت «ماكناني»: «لا يزال ترامب منخرطًا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية».وتابعت: «تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية، وحملة الرئيس الأمريكي تواصل عملها بهذا الخصوص».وأعلن، الإثنين، عن فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يُحدد رسميًا الرئيس المقبل للولايات المتحدة.ومنذ إجراء الانتخابات لم يتوقف «ترامب» عن التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد وصفها مؤخرًا بأنها الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك عشية اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي.وقال «ترامب» في تغريدة على «تويتر»: «إنها الانتخابات الأكثر فسادًا في تاريخ البلاد».