الأنبا باخوم يستقبل رئيس مؤسسة ماعت للتنمية

استقبل صباح اليوم، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أيمن عُقيل، رئيس مجلس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومونيكا تاوضروس، مديرة المشروعات بمؤسسة ماعت للتنمية.ورافق نيافته الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب الدياكونيا، والأستاذة ليديا يوسف مسؤولة العلاقات العامة بالمكتب.دار الحوار حول سبل التعاون بين المؤسسة والبطريركية.