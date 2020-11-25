مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

كشفت مصادر بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه لم يصدر أي قرار من المحافظ بشأن تعطيل الدراسة غدا بمدارس العاصمة بسبب سوء الأحوال الجوية.وقالت المصادر، إن هذا القرار ليس من اختصاص المديرية ولكن من اختصاص المحافظ، لافتة إلى أن المديرية تواصلت مع المحافظة على أن يتم إصدار بيان صحفي من المحافظة مساء اليوم لمعرفة موقف الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.