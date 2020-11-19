السرعة الزائدة وراء إصابة شخصين فى انقلاب سيارة بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر الجزئية عن تفاصيل حادث تصادم سيارتين وانقلاب إحداهما بشارع عمر بن الخطاب وأسفر عن إصابة شخصين، وتبين أن السرعة الزائدة وراء الحادث.كانت النيابة أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري في مدينة نصر، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين وانقلاب إحداهما بشارع عمر بن الخطاب بمدينة نصر، مما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.