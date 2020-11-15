جيش تحرير السودان: سنعمل مع الحكومة على تنفيذ اتفاق السلام

أكد رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، الأحد، أنهم يسعون إلى العمل مع الحكومة الانتقالية السودانية كفريق مشترك لترجمة اتفاق السلام على أرض الواقع، ورفع الظلم والتهميش بجميع مناطق البلاد.وقال «مناوي» في كلمة له اليوم خلال احتفالات السلام بساحة الحرية بالخرطوم المحاور، إنه يجب الاهتمام بمعيشة المواطن من توفير الأساسيات، ويجب أن يتم تحمل المسؤولية وترك المشاكسات السياسية للعبور إلى الديمقراطية، وفق وكالة أنباء السودان «سونا».وأشار إلى أن المحور الاقتصادي في اتفاق السلام ارتكز على التنمية المستدامة لجميع المناطق المتأثرة بالحروب بجانب تطبيق استراتيجية المراجعة لمشروعات والاهتمام بتنمية الريف السوداني ومناطق الإنتاج بالتقنيات والطرق الحديثة بالإضافة الي تطوير الصادرات السودانية للاستفادة من عائداتها.وأكد القيادي السوداني أن المرحلة القادمة تركز على تفعيل المؤسسات دستوريا لتأسيس حكم راشد للحاق بركب الدول المتقدمة واعتماد المواطنة أساس للحقوق والواجبات التوظيف.وجدد مناوي الدعوة لكل من القائد عبدالعزيز الحلو والقائد عبدالواحد محمد نور للحاق بركب السلام لتحقيق السلام الشامل والكامل.