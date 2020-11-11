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مصر

«التخطيط»: 60% من سكان مصر شباب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:27 م
الدكتورة غادة خليل
الدكتورة غادة خليل
أميرة ممدوح
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شاركت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "قيادة المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي" والتى أقيمت على هامش فعاليات قمة Techne 2020 والتى تُعقد بالإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة غادة خليل أن مشروع رواد 2030 تم تأسيسه تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف دعم الشباب فيما يخص الأفكار الريادية واستغلال الطاقات الإبداعية.

وأضافت خليل أن المشروع يهدف أيضا إلى القضاء على البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن نسبة الشباب تمثل أكثر من 60% من سكان مصر.

ولفتت خليل إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل فى مشروع رواد 2030 عبر ثلاثة محاور رئيسة هى محور التعليم ومحور آخر خاص بنشر فكر ريادة الأعمال والوعى من خلال حملات التوعية، إضافة إلى محور التوسع فى تأسيس حاضنات الأعمال.

وأكدت الدكتورة غادة خليل أن حاضنات الأعمال تساعد أصحاب الأفكار الريادية فى تحويل أفكارهم إلى مشروعات، مشيرة إلى وجود حاضنات تعمل على متابعة تلك المشروعات، مضيفة أنه فيما يخص التوسع فى تأسيس حاضنات الأعمال؛ كان آخر المستجدات تشير إلى أهمية الذكاء الاصطناعى فى المستقبل.

وأوضحت مدير مشروع رواد 2030 أن مفهوم الذكاء الاصطناعى يكمن فى تسخير استخدام القدرات المتواجدة لدى الإنسان، منوهة بأن هناك أنواعًا كثيرة من الذكاء الاصطناعى منها ANI مثل الSriri على الهاتف المحمول، ونوع آخر هو الـEGI الذى يساعد فى تحويل الآلات وتكليفها للقيام بدور الانسان، أما النوع الأخير وهو الـESI الذى يساعد الأجهزة بالقيام بدور أكبر من مهام يمكن أن يقوم بها الإنسان.
وقالت خليل إن العالم الآن يتجه إلى الرقمنة وميكنة الخدمات التى تقدم إلى المواطن، مشيرة إلى أن أغلب الخدمات الحكومية خضعت لعملية الرقمنة، وأن حجم الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعى فى العالم تعدى الـ87 مليار دولار فى خلال 2019 ومن المتوقع أن يفوق الـ100 مليار دولار مع أعوام 2020- 2023.

ولفتت خليل إلى أن هناك احصائيات كثيرة تتوقع أن يتم توليد قيمة اقتصادية إضافية حول العالم عن طريق الذكاء الاصطناعى تصل إلى 13 تريليون دولار مع حلول عام 2030، منوهة بأن هذه مبالغ ضخمة يمكن أن تحقق قفزات اقتصادية هامة، مؤكدة أن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية، مضيفة أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يشكل الذكاء الاصطناعى 7.7 % من الناتج الإجمالى فى مصر.
وأكدت غادة خليل أن دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، قامت بالعمل على وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الذكاء الاصطناعى، مشيرة إلى أن مصر اقترحت تشكيل فريق للذكاء الاصطناعى تابع للجامعة العربية، مشيرة إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن مصر تحتل المرتبة 111 من حيث الذكاء الاصطناعى.
الدكتورة غادة خليل
«التخطيط»: 60% من سكان مصر شباب
الدكتورة غادة خليل
«التخطيط»: 60% من سكان مصر شباب

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