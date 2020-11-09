تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 9-11-2020

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوموننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 9-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.حالة الطقس اليومويشهد نهار اليوم الإثنين طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح المعتدلة تنشط غربا.. فيما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، وليلا، يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، فيما تتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الغربية والمنوفية والشرقية، كما تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية والسلوم ومطروح).. فيما تكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 25 16الإسكندرية 24 19تصل الحرارة في وادي النطرون 25 18طنطا 25 17تصل الحرارة في شبين الكوم 25 17دمنهور 24 19تصل الحرارة في بلطيم 24 19مطروح 23 17تصل الحرارة في السلوم 22 18سيوة 25 15تصل الحرارة في بورسعيد 26 18دمياط 25 19تصل الحرارة في الزقازيق 25 17المنصورة 25 17تصل الحرارة في الإسماعيلية 26 16السويس 25 18تصل الحرارة في العريش 27 17رفح 25 17تصل الحرارة في رأس سدر 26 17نخل 24 11تصل الحرارة في نويبع 27 21طابا 26 18تصل الحرارة في كاترين 19 09الطور 27 19تصل الحرارة في شرم الشيخ 28 22الغردقة 29 20تصل الحرارة في مرسى علم 28 22الفيوم 25 16تصل الحرارة في بنى سويف 25 16المنيا 26 15تصل الحرارة في أسيوط 26 15سوهاج 27 16تصل الحرارة في قنا 27 17الأقصر 28 17تصل الحرارة في أسوان 28 18ادفو 28 19تصل الحرارة في أبوسمبل 28 19الوادي الجديد 28 16تصل الحرارة في شلاتين 28 22أبو رماد 28 24تصل الحرارة في حلايب 29 25رأس حدربة 29 24