تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 9-11-2020
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 9-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم
ويشهد نهار اليوم الإثنين طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح المعتدلة تنشط غربا.. فيما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، وليلا، يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.
أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، فيما تتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الغربية والمنوفية والشرقية، كما تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية والسلوم ومطروح).. فيما تكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 25 16
الإسكندرية 24 19
تصل الحرارة في وادي النطرون 25 18
طنطا 25 17
تصل الحرارة في شبين الكوم 25 17
دمنهور 24 19
تصل الحرارة في بلطيم 24 19
مطروح 23 17
تصل الحرارة في السلوم 22 18
سيوة 25 15
تصل الحرارة في بورسعيد 26 18
دمياط 25 19
تصل الحرارة في الزقازيق 25 17
المنصورة 25 17
تصل الحرارة في الإسماعيلية 26 16
السويس 25 18
تصل الحرارة في العريش 27 17
رفح 25 17
تصل الحرارة في رأس سدر 26 17
نخل 24 11
تصل الحرارة في نويبع 27 21
طابا 26 18
تصل الحرارة في كاترين 19 09
الطور 27 19
تصل الحرارة في شرم الشيخ 28 22
الغردقة 29 20
تصل الحرارة في مرسى علم 28 22
الفيوم 25 16
تصل الحرارة في بنى سويف 25 16
المنيا 26 15
تصل الحرارة في أسيوط 26 15
سوهاج 27 16
تصل الحرارة في قنا 27 17
الأقصر 28 17
تصل الحرارة في أسوان 28 18
ادفو 28 19
تصل الحرارة في أبوسمبل 28 19
الوادي الجديد 28 16
تصل الحرارة في شلاتين 28 22
أبو رماد 28 24
تصل الحرارة في حلايب 29 25
رأس حدربة 29 24
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 9-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم
ويشهد نهار اليوم الإثنين طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح المعتدلة تنشط غربا.. فيما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، وليلا، يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.
أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، فيما تتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الغربية والمنوفية والشرقية، كما تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية والسلوم ومطروح).. فيما تكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 25 16
الإسكندرية 24 19
تصل الحرارة في وادي النطرون 25 18
طنطا 25 17
تصل الحرارة في شبين الكوم 25 17
دمنهور 24 19
تصل الحرارة في بلطيم 24 19
مطروح 23 17
تصل الحرارة في السلوم 22 18
سيوة 25 15
تصل الحرارة في بورسعيد 26 18
دمياط 25 19
تصل الحرارة في الزقازيق 25 17
المنصورة 25 17
تصل الحرارة في الإسماعيلية 26 16
السويس 25 18
تصل الحرارة في العريش 27 17
رفح 25 17
تصل الحرارة في رأس سدر 26 17
نخل 24 11
تصل الحرارة في نويبع 27 21
طابا 26 18
تصل الحرارة في كاترين 19 09
الطور 27 19
تصل الحرارة في شرم الشيخ 28 22
الغردقة 29 20
تصل الحرارة في مرسى علم 28 22
الفيوم 25 16
تصل الحرارة في بنى سويف 25 16
المنيا 26 15
تصل الحرارة في أسيوط 26 15
سوهاج 27 16
تصل الحرارة في قنا 27 17
الأقصر 28 17
تصل الحرارة في أسوان 28 18
ادفو 28 19
تصل الحرارة في أبوسمبل 28 19
الوادي الجديد 28 16
تصل الحرارة في شلاتين 28 22
أبو رماد 28 24
تصل الحرارة في حلايب 29 25
رأس حدربة 29 24