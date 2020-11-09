رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 9-11-2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
الطقس
الطقس
طباعة
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 9-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم
ويشهد نهار اليوم الإثنين طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح المعتدلة تنشط غربا.. فيما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، وليلا، يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، فيما تتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الغربية والمنوفية والشرقية، كما تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية والسلوم ومطروح).. فيما تكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 25 16
الإسكندرية 24 19
تصل الحرارة في وادي النطرون 25 18
طنطا 25 17
تصل الحرارة في شبين الكوم 25 17
دمنهور 24 19
تصل الحرارة في بلطيم 24 19
مطروح 23 17
تصل الحرارة في السلوم 22 18
سيوة 25 15
تصل الحرارة في بورسعيد 26 18
دمياط 25 19
تصل الحرارة في الزقازيق 25 17
المنصورة 25 17
تصل الحرارة في الإسماعيلية 26 16
السويس 25 18
تصل الحرارة في العريش 27 17
رفح 25 17
تصل الحرارة في رأس سدر 26 17
نخل 24 11
تصل الحرارة في نويبع 27 21
طابا 26 18
تصل الحرارة في كاترين 19 09
الطور 27 19
تصل الحرارة في شرم الشيخ 28 22
الغردقة 29 20
تصل الحرارة في مرسى علم 28 22
الفيوم 25 16
تصل الحرارة في بنى سويف 25 16
المنيا 26 15
تصل الحرارة في أسيوط 26 15
سوهاج 27 16
تصل الحرارة في قنا 27 17
الأقصر 28 17
تصل الحرارة في أسوان 28 18
ادفو 28 19
تصل الحرارة في أبوسمبل 28 19
الوادي الجديد 28 16
تصل الحرارة في شلاتين 28 22
أبو رماد 28 24
تصل الحرارة في حلايب 29 25
رأس حدربة 29 24

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد مصابي «حريق الغردقة» لـ35.. وخروجهم من المستشفى

السيسى يوجه بالبدء في تفعيل مبادرات بمليار جنيه فى مجال الحماية الاجتماعية

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«الوطنية للانتخابات» تصرف مكافأة لأسرة موظف توفى في لجنة بميت غمر

الصور

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب بدائرة الحسينية والجمالية

image description

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة قصر الدوبارة بقصر النيل

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

الأكثر قراءة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

محمد الباز: «مصر ميفرقش معاها مين رئيس أمريكا.. وبايدن سيطيح بأردوغان»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

دراسة تكشف كيفية انتشار كورونا وسط التجمعات

دراسة: شاى«أياهواسكا» يحفز تكوين خلايا عصبية جديدة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 9-11-2020

بسبب كورونا.. نقابة الأطباء الإيطالية تدعو لفرض إغلاق شامل

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

الانتهاء من ديكور «فى صحبة الهادى الأمين» بالبالون

فرقة عبدالحليم نويرة تشارك فى مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

هيثم والي نافل: المستقبل موجود لكننا غالبًا ما نصله متأخرين (حوار)

منها «رفقاء الليل» للعرّاب.. أحدث أعمال صدرت بعد رحيل مؤلفيها