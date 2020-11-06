«هلاوس الجماعة».. الإرهابية تلبس طوق بايدن أملًا في النجاة

رصدت العديد من وسائل الإعلام الدولية حالة الرضا التي يعيشها تنظيم الإخوان الإرهابي، خاصة مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن بشكل كبير من حسم سباق الانتخابات الرئاسية 2020، حيث يرى التنظيم الإرهابي أن وصول بايدن بمثابة "طوق نجاة".بينما يرى المراقبون السياسيون أن التغيرات السياسية في المنطقة، تجعل آمال التنظيم الإرهابي "أوهامًا" في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة في الأعوام القليلة الماضية.ويواصل تنظيم الإخوان البحث عن موطئ قدم لتنفيذ أجندته التطرفية، إلا أن التغيرات في المنطقة العربية وتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، تقف سد منيع أمام إحياء التنظيم الإرهابي مرة أخرى.يذكر أن الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، دعم بشكل كبير تنظيم الإخوان في الشرق الأوسط، لكن سرعان ما انكشف الوجه القبيح للجماعة الإرهابية، وفشلت تجربة حكمهم في مصر وتونس، وأصبحت منبوذة شعبيًا ومحاصرة أوروبيًا.ويعتقد التنظيم الدموي أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، فرصة سانحة له في حال فوز بايدن والتي يسعى من خلالها لاستعادة دعم الإدارة الأمريكية، كما كان الأمر في السابق في عهد أوباما.ويحاول تنظيم الإخوان الإرهابي الاستفادة من فوز بايدن للحصول على الدعم الأمريكي، خاصة في ظل عدم قدرة الحليف التركي والقطري على إعادتهم إلى المشهد السياسي مرة أخرى.فيما كان تقرير لمركز «عين أوروبية على التطرف»، قد رصد في وقت سابق، حالة القلق في الشارع الأمريكي من دعم بعض الجمعيات الإسلامية التي تدار بواسطة قيادات الإخوان قبل الانتخابات للديمقراطيين.