بايدن يوسع الفارق مع ترامب في بنسلفانيا لـ9 آلاف صوت





وأعلن مركز إديسون للأبحاث، أن بايدن يتفوق بفارق 1097 صوتًا في ولاية جورجيا مع استمرار فرز الأصوات، فيما يتقدم في بنسلفانيا بـ5600 صوت بعد فرز 98% من الأصوات، مما يعطى ترامب 49.3% من أصوات الولاية مقابل 49.4% لبايدن.



يُذكر أن ترامب فاز بجورجيا بخمس نقاط مئوية في انتخابات عام 2016، وتمتلك جورجيا 16 صوتًا في المجمع الانتخابي، فيما تمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا انتخابيًا.



كما أفادت الأنباء، بأن بايدن يوسع الفارق مع ترامب في نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز 84%، وبالتالي تميل الولاية لصالح بايدن، ويتوقع أن تكون نيفادا ولاية حاسمة إذ تكفيه أصواتُها للفوز بالرئاسة.

وسَّع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، الفارق مع منافسه الجمهوري ترامب في بنسلفانيا، إلى أكثر من 9 آلاف صوت، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المرشّح الديمقراطي، جو بايدن، تقدّم، الجمعة، على الرئيس دونالد ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا.