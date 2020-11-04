بلومبيرج ترجح تأخير إعلان نتائج الانتخابات فى ولاية ميشجين

أكدت وكالة بلومبيرج للأنباء، صباح اليوم الأربعاء، أن النتائج النهائية للسباق الرئاسي من ولاية ميشيجان التي تشهد منافسة حامية لن تكون متاحة على الأرجح قبل مساء اليوم الأربعاء، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاى نيوز» عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وجاءت نتائج مجلس الشيوخ حتى الآن، كالاتى 44 مقعدًا للديمقراطيين و45 للجمهوريين مع عدم حسم 11 مقعدًا.فيما أفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترب من الفوز بولاية تكساس، كما حصل على 38 صوتًا في المجمع الانتخابي.كما أشارت وسائل الاعلام الأمريكية إلى أن ترامب تقدم في ولايات بنسلفانيا وويسكونسن وأوهايو.