رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل «طفل المرور».. وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:23 م
طفل المرور
طفل المرور
نجلاء رفاعي
طباعة
قال مصدر قضائي إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم والاعتداء على أمين شرطة بالمرور بدائرة قسم شرطة المعادي، وتسليم الطفل لوالده بضمان محل إقامته.

كما قررت النيابة العامة تغريم صاحب السيارة الجديد 10 آلاف جنيه لسماحه للطفل بقيادتها وتعريض حياته للخطر.

وكشفت التحقيقات أن والد الطفل باع السيارة لشخص آخر وقام الطفل بقيادتها وتم تغريم مالك السيارة الجديد لتركه طفلا قاصرا يقودها.

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من القبض على الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة.

وقال مصدر أمني إنه تم ضبط الطفل بعد قرار النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، حيث تم ضبطه بالبساتين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطي إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 1-11-2020

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

الصور

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

image description

جامعة أسيوط تفوز بالمركز الثاني في مسابقة مؤسسة شباب القادة‪

image description

تحرير 1445 محضرا تموينيا في حملة مكبرة على الأسواق بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يكرم أبطال مسرحية «هيلا هيلا»

الأكثر قراءة

مصرع 3 أشقاء في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد قرار «الأولمبية» لـ22 نوفمبر

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

الأمطار الغزيرة تعزل البحر الأحمر بعد إغلاق 3 طرق

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

جزرة بلا عصا لعمالقة القطاع الرقمي في إيرلندا

عالم روسي: من يرتدون النظارات يصابون بكورونا بمعدل أقل 5 مرات

منظومة توجيه إلكترونية للطائرات المسيرة لمراقبة البطاريق في أنتاركتيكا

الهند.. طبيب يشترى «مصباح علاء الدين» بـ 41 ألف دولار!

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

تواصل الجولات التثقيفية والورش الفنية ضمن فعاليات «أهل مصر»

«قصة ورسمة».. مسابقة سنوية لفنون الطفل بقصور الثقافة

«ثقافة قنا» تناقش «إيجابيات وسلبيات الإنترنت للشباب»

المواهب الذهبية تستأنف اختبارات الأداء.. الثلاثاء