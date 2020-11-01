إخلاء سبيل «طفل المرور».. وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه

إخلاء سبيل «طفل المرور».. وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:23 م
نجلاء رفاعيطباعة
قال مصدر قضائي إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم والاعتداء على أمين شرطة بالمرور بدائرة قسم شرطة المعادي، وتسليم الطفل لوالده بضمان محل إقامته.
كما قررت النيابة العامة تغريم صاحب السيارة الجديد 10 آلاف جنيه لسماحه للطفل بقيادتها وتعريض حياته للخطر.
وكشفت التحقيقات أن والد الطفل باع السيارة لشخص آخر وقام الطفل بقيادتها وتم تغريم مالك السيارة الجديد لتركه طفلا قاصرا يقودها.
وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من القبض على الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة.
وقال مصدر أمني إنه تم ضبط الطفل بعد قرار النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، حيث تم ضبطه بالبساتين.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطي إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.
ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.
كما قررت النيابة العامة تغريم صاحب السيارة الجديد 10 آلاف جنيه لسماحه للطفل بقيادتها وتعريض حياته للخطر.
وكشفت التحقيقات أن والد الطفل باع السيارة لشخص آخر وقام الطفل بقيادتها وتم تغريم مالك السيارة الجديد لتركه طفلا قاصرا يقودها.
وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من القبض على الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة.
وقال مصدر أمني إنه تم ضبط الطفل بعد قرار النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، حيث تم ضبطه بالبساتين.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطي إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.
ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.