إخلاء سبيل «طفل المرور».. وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه

قال مصدر قضائي إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم والاعتداء على أمين شرطة بالمرور بدائرة قسم شرطة المعادي، وتسليم الطفل لوالده بضمان محل إقامته.كما قررت النيابة العامة تغريم صاحب السيارة الجديد 10 آلاف جنيه لسماحه للطفل بقيادتها وتعريض حياته للخطر.وكشفت التحقيقات أن والد الطفل باع السيارة لشخص آخر وقام الطفل بقيادتها وتم تغريم مالك السيارة الجديد لتركه طفلا قاصرا يقودها.وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من القبض على الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة.وقال مصدر أمني إنه تم ضبط الطفل بعد قرار النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، حيث تم ضبطه بالبساتين.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطي إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.