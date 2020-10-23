انتهاء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات «النواب».. اليوم
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:23 م
حسام محفوظ _أشرف لاشينطباعة
تنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة، فعاليات عملية تصويت المصريين بالخارج في 124 دولة بالانتخابات البرلمانية الجولة الأولى، والتي استمرت لمدة 3 أيام.
وانطلقت في التاسعة صباح الأربعاء الماضي وفقًا لتوقيت كل دولة عملية التصويت بـ124 دولة أجنبية، للمسجلين في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ولمدة 3 أيام حتى الجمعة من هذا الأسبوع من التاسعة صباحًا عبر البريد السريع.
ووفًقا للهيئة الوطنية للانتخابات سمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
وانطلقت في التاسعة صباح الأربعاء الماضي وفقًا لتوقيت كل دولة عملية التصويت بـ124 دولة أجنبية، للمسجلين في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ولمدة 3 أيام حتى الجمعة من هذا الأسبوع من التاسعة صباحًا عبر البريد السريع.
ووفًقا للهيئة الوطنية للانتخابات سمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.