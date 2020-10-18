رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالخطوات.. كيف تعرف لجنتك الانتخابية؟

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:26 م
لجنتك الانتخابية
لجنتك الانتخابية
طباعة
بعد أيام تبدأ الانتخابات البرلمانية في الخارج والداخل وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل وأصبح من المهم في ظل الحديث المستمر عن ضرورة المشاركة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية من أجل التصويت.

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين، كما تتيح تباعا التحقق من بيانات اللجنة الانتخابية، وذلك من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع أو بإرسال رسالة قصيرة بالرقم القومي على الهاتف المحمول إلى رقم 5151 أو بالاتصال بمركز اتصال دليل ١٤١، أو بأقساممراكز الشرطة.

وتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقًا لعناوين إقامتهم ويتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسمالمركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي).

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، حيث تتم المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مدبولى: مياه النيل «قضية وجود» ويجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة على مستوى مصر

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة على مستوى مصر

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

شباب جامعة القاهرة فى «بيت التطوع»: أهلًا بالعام الجديد (فيديو)

كورونا.. سويسرا تفرض قيودًا على التجمعات

العثور على كائن مائي غريب بحديقة نيويورك

فيتامين «د» يتحدى فيروس كورونا

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. كيف كان يرى «الغيطاني» فارس القصة وأديب نوبل؟

بعد 13 عامًا.. حسين عبدالرحيم يعود للرواية بـ«شقي وسعيد»

كلمة السر في علاقة جمال الغيطاني الخاصة بالقوات المسلحة

محمود أمين العالم.. السر في عمل الغيطاني بالصحافة