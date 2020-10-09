«أمن المنافذ» يضبط قضايا تهريب بــ600 ألف جنيه

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من ضبط 7 قضايا تهريب، أبرزها «بضائع أجنبية الصنع، قطع غيارات سيارات»، وبلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من 600 ألف جنيه.وتم ضبط 4 قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 43 قضية، أبرزها «مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح».و تحرير 922 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 209 أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.